Киселев высказался о смертной казни устроивших теракт в «Крокусе» Киселев: жажда мести не должна застилать разум в вопросе о смертной казни

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Дмитрий Киселев

Приговорить обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» к смертной казни нельзя, потому что закон не имеет обратной силы, заявил генеральный директор «России сегодня» в эфире телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что жажда мести не должна застилать разум.

Ужасающий террористический акт в Красногорске нанес всему обществу страшнейший ожог. Понятно, что возмездия хочется прямо сейчас, а в обществе вновь возникла такая тема, как смертная казнь. <...> Жажда мести, однако, не должна застилать разум. Ведь даже если вернуть сейчас возможность смертной казни, то свершившую массовое убийство четверку приговорить к расстрелу нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет, — сказал Киселев.

Накануне депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Белоруссия имеет право на правосудие над исполнителями теракта в «Крокусе». По ее словам, во время ЧП погибли граждане республики, и это обстоятельство дает властям право применить положение о смертной казни, на которую в стране нет моратория. Вместе с тем депутат не исключила, что переговоры между Россией и Белоруссией уже могут идти. Однако Бутина предложила не делать поспешных выводов и посмотреть, чем закончится расследование.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить в РФ мораторий на смертную казнь в отношении террористов, потому что, по его словам, для них не может быть «иной меры наказания». Также он призвал ужесточить наказание за призывы к терроризму и заменить штрафы на тюремное заключение.