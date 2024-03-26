Слуцкий призвал отменить в России мораторий на смертную казнь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы призвал отменить в России мораторий на смертную казнь в отношении террористов. Также он предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму и заменить штрафы на тюремное заключение. Трансляцию заседания парламент вел в Rutube.

Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи с вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих нелюдей, отморозков иной меры наказания, как смертная казнь, ничего другого, — сказал депутат.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум. По его словам, большая часть населения поддерживает решение о снятии моратория, однако у запрета есть «влиятельные сторонники».

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что испытывает двойственные чувства по вопросу возвращения смертной казни в России. По его словам, с одной стороны, террористов и так ждет тяжелая и мучительная смерть, но пожизненный приговор заставит россиян почувствовать себя «терпилами», а с другой стороны, россияне ждут акта возмездия за этот поступок.

Разговоры об отмене моратория на смертную казнь вновь начались после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, число погибших возросло до 139 человек.