Кинолог рассказал, как следить за собакой в жаркие дни Кинолог Голубев: в жаркие дни собак не следует перегружать физическими нагрузками

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

В жаркие летние дни владельцам собак необходимо с особым вниманием относиться к самочувствию своих питомцев, не перегружать их физическими нагрузками и не гулять под открытым солнцем. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он отметил, что при температуре 28–30 градусов тепла выходить гулять лучше всего рано утром и поздно вечером.

Для собак с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прямые лучи палящего солнца гораздо опаснее холода. Кроме того, не отпускайте питомца одного в лес или в незнакомой местности, а также не забывайте о безопасности на водоемах и при поездках на автомобиле, — отметил кинолог.

Для прогулок в жару он рекомендовал выбирать места, где большую часть времени можно ходить по траве среди густо засаженных деревьями тропинок. Также Голубев призвал собаководов не забывать о постоянном доступе питомцев к питьевой воде — ее желательно брать с собой на прогулку.

Кроме того, рекомендуется отказаться от интенсивных занятий, особенно собакам с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и псам крупных пород. Тренировки лучше переносить на утро, вечер и вовсе заниматься на закрытых дрессировочных площадках с комфортной температурой.

Голубев также предупредил владельцев о том, что в незнакомой местности собак лучше не спускать с поводка, а чтобы их случайно не потерять, следует использовать GPS-трекер. Кроме того, на природе активные псы могут встретиться с дикими животными, что чревато разного рода заболеваниями, самым опасным из которых является бешенство.

Глава РКФ ранее посоветовал начинающим собаководом присмотреться к небольшим породам собак, которые отличаются умеренной активностью и дружелюбным характером. Он порекомендовал не выбирать себе в компаньоны собак, за которыми требуется сложный уход, чтобы случайно не навредить животному.