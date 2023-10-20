Кинолог рассказал, как адаптировать собаку к новому месту жительства Кинолог Уражевский: нужно проводить больше времени с собакой при переезде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для многих собак переезд является таким же стрессом, как и для людей, поэтому важно сделать все, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно, рассказал NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он напомнил о правилах, которые помогут собаке легко адаптироваться к новому месту жительства.

Нужно взять с собой привычную подстилку, ни в коим случае не должен меняться корм. Вода обязательно должна быть кипяченой или из кулера, игрушки должны быть привычными. Желательно какое-то время побыть вместе, чтобы собака чувствовала себя комфортно, — сказал Уражевский.

Кинолог напомнил, что щенка необходимо социализировать с детства, так как его характер формируется с двух до трех месяцев. Если собака с малых лет приучена общаться с другими животными, ездить в машине, то на новом месте она легко адаптируется, добавил эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что проглоченная собакой жвачка может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Специалист уточнил, что в некоторых жевательных резинках также содержится ксилит — искусственный заменитель сахара, который может резко снизить у животного уровень глюкозы и калия и привести к токсическому поражению печени.