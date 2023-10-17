Кинолог предупредил о вреде жвачки для собак Кинолог Голубев: жвачка может вызвать проблемы с ЖКТ у собаки

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Проглоченная собакой жвачка может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО специалист уточнил, что в некоторых жевательных резинках также содержится ксилит, искусственный заменитель сахара, который может резко снизить у животного уровень глюкозы, калия и привести к токсическому поражению печени.

Зачастую питомцы из-за своего любопытства и любви к сладкому могут случайно проглотить жвачку. Помимо того, что в большом количестве это может вызвать непроходимость и другие проблемы с ЖКТ, жевательная резинка, в составе которой есть ксилит, может стать причиной серьезных последствий и угрозы жизни питомца, — пояснил кинолог.

Первые симптомы снижения уровня глюкозы после попадания ксилита в организм собаки проявляются через час. Среди признаков выделяют рвоту, потерю координации, слабость и судороги. Кинолог отмечает, что после проглатывания питомцем жвачки важно изучить ее состав. Если в ней есть ксилит, то необходимо незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику. Собаке могут сделать промывание желудка, также проверят уровень сахара в крови и ферменты печени.

Если в составе жвачки этого сахарозаменителя нет, то нужно внимательно следить за состоянием питомца. Существует риск закупорки кишечника. Голубев отметил, что это зависит от количества проглоченной жевательной резинки и размера питомца.

Ветеринар Анна Воропаева ранее рассказала, что морковь, брокколи, арбузы, бананы и даже несоленый попкорн могут быть приемлемы для собак. Она посоветовала не вводить их в постоянный рацион, а использовать в качестве лакомства.