Кинолог предупредил о проблемах у «дизайнерских» пород собак Кинолог Голубев предупредил о генетических патологиях у «дизайнерских» пород собак

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«Дизайнерские» породы собак являются не более чем маркетинговым ходом — такие животные представляют собой метисов, получившихся после целенаправленного скрещивания двух разных пород, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО специалист уточнил, что такие питомцы действительно могут выглядеть привлекательно, но с большой вероятностью будут иметь генетические патологии или поведенческие отклонения.

Существует термин «дизайнерские породы». Если убрать современное и привлекательное для многих название, то окажется, что на самом деле имеются в виду метисы. То есть такие собаки появляются путем скрещивания двух пород. Щенки внешне могут выглядеть весьма привлекательно, но здесь много подводных камней, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, работа подобных заводчиков никак не регламентируется. В кинологических организациях нет утвержденных стандартов и положений о племенной деятельности в таких ситуациях, так как «дизайнерские» породы относятся к непризнанным. В связи с этим предсказать, какой вырастет собака, невозможно. Это касается размера, окраса и потенциальных хронических заболеваний. Кроме того, экспериментальная вязка может не дать тех результатов, которых ожидал разводчик: щенок может не получить качества своих родителей и отличаться от них как внешне, так и по характеру.

Кинолог предупредил, что создатели «дизайнерских» пород в первую очередь ориентируются на внешний вид питомца. Собака должна производить впечатление симпатичного и дружелюбного компаньона. Кроме того, они повышают продажи, делая акцент на уникальности животного.

Голубев ранее рассказал, что летом питомца можно угощать фруктами и овощами, соблюдая при этом умеренность. Так, собакам можно около двух долек яблока, одну клубнику, немного голубики, дольку дыни или арбуза без кожуры.