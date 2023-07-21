Кинолог рассказал, какие фрукты можно давать собакам Кинолог Голубев назвал яблоки фруктом, который можно давать собакам

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Собаку можно угостить некоторыми видами овощей и фруктов, но при этом важно соблюдать умеренность, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал «Радио 1», что питомцам можно давать около двух долек яблока, предварительно убрав все семечки и сердцевину, не больше одной некрупной ягоды клубники, три ягоды голубики, два небольших кусочка банана, персика и абрикоса, предварительно удалив косточку. Также собак допустимо угощать небольшим количеством арбуза без кожуры, дыней и парой долек груши.

Среди овощей кинолог рекомендует кабачок, тыкву, огурец, морковь, болгарский перец и цветную капусту. Специалист напомнил, что злоупотребление этими продуктами при этом вредно для собаки.

Собакам противопоказаны виноград и изюм. Из-за этих продуктов может развиться острая почечная недостаточность, предупредил Голубев. Кроме того, чеснок и лук вредны для животных из-за содержания тиосульфата, который является токсичным веществом для питомцев. Они могут вызвать боли в желудке, анемию и рвоту. Также не стоит угощать питомцев кукурузой, картофелем, бобовыми и грибами.

Глава РКФ ранее предупредил, что собак нельзя кормить мороженым даже в жаркую погоду, так как угощение не принесет питомцу пользы. Он рассказал, что в сладости содержится молоко, которое сложно переварить животному, а также большое количество сахара, которое может неблагоприятно повлиять на здоровье домашнего любимца.