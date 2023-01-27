Кинолог объяснил, как собака может считать эмоции хозяина Кинолог Голубев: собака поймет эмоции хозяина благодаря запахам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки считывают состояние хозяина с помощью запахов: при изменении настроения у человека меняется уровень гормонов, за счет чего животное улавливает настроение, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с "Радио 1" он отметил, что собака не только может понять эмоции, но и запомнить их благодаря абстрактному мышлению.

Собаки мыслят ассоциациями. Например, питомец испортил новые кроссовки, хозяин его за этим делом застал, разозлился и повысил голос — собака запомнила, когда человек меняет тембр голоса, встает в определенную позу, он не одобряет эти действия. Кроме того, у собак великолепно работает обоняние: они могут обнаруживать запахи, видеть движения и позы тела, — отметил специалист.

Кинологи уточняют, что чем дольше питомец живет с хозяином, тем лучше он улавливает эмоции. Однако специалисты предостерегли владельцев собак: животные понимают эмоции, но не могут сопоставить их с событиями. Поэтому они рекомендуют высказывать неодобрение из-за действий питомца только в момент их совершения, а не после, чтобы не портить психику животного.

Ветеринар Богдан Галкин ранее рассказал о необходимости дополнительно утеплять лапы питомцев во время прогулок в холодное время года. Специалист посоветовал использовать ботинки или специальный воск. Зимой, по словам Галкина, одевать собаку лучше в теплый комбинезон.