Кинолог объяснил, как подготовить щенка к походу к ветеринару Кинолог Голубев посоветовал хвалить щенка во время похода к ветеринару

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Хозяин должен хвалить щенка во время похода к ветеринару, чтобы помочь животному подготовиться к приему, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что необходимо создать у собаки ассоциацию с чем-то приятным во время визита в клинику.

Собаководу важно быть максимально спокойным со щенком, показывая, что беспокоиться не о чем. Хвалите и подбадривайте питомца, можно даже взять с собой его любимые лакомства для поощрения. Тогда визит к ветеринарному врачу будет ассоциироваться у него с чем-то приятным, — отметил кинолог.

По словам Голубева, нужно внимательно подойти к выбору клиники, где работают профессионалы. Для этого кинолог советует пообщаться со знакомыми владельцами собак или заводчиком. Также можно найти отзывы в интернете.

Перед посещением ветклиники нужно выгулять щенка и покормить его, пояснил Голубев. Обо всех остальных необходимых действиях врач должен предупредить хозяина заранее. Чтобы меньше переживать самому и не создавать дополнительный стресс питомцу, стоит заранее подготовить все необходимые документы.

Находясь в кабинете с собакой, ведите себя спокойно и не нервничайте, животные все чувствуют. Повышать голос или излишне утешать тоже не надо. Собаки отлично считывают настроение собаковода и перенимают его. Если вы будете суетиться, постоянно наглаживать питомца, говорить с ним успокаивающим тоном и переживать из-за каждой манипуляции, щенок будет нервничать и испытывать стресс, — заключил специалист.

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