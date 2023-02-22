Названо самое полезное и вкусное блюдо для собак Самым вкусным и полезным субпродуктом для собак является говяжий рубец

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Говяжий рубец является самым вкусным и полезным субпродуктом для собак, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Несколько раз в неделю можно побаловать питомца лососем и обязательно давать овощи.

Самый вкусный и полезный субпродукт для собак — это говяжий рубец. Рекомендуется давать неочищенный рубец в сыром виде маленькими порциями, заранее необходимо его проморозить в течение семи дней, так мы предотвратим возможное заражение глистами, — сказал специалист.

Он уточнил, что субпродукт содержит много белка и витаминов. Также собаке можно давать сердце, как источник коллагена, а печень станет полезной добавкой, которая содержит витамины групп А, В, E, D, минералы и аминокислоты.

Печень нужно давать раз в неделю, как добавку к основному рациону, предварительно отварив несколько минут. Говяжьи почки так же можно добавлять в рацион как источник белка, витаминов А, В и биотина, — уточнил ветеринар.

Кроме того, несколько раз в неделю можно побаловать собаку очищенным от костей лососем или яйцами, которые богаты фолиевой кислотой, аминокислотами, железом, селеном, а также витаминами А, D и В12.

Ну и, конечно, около 50% рациона должны составлять злаки, овощи, фрукты и растительные масла. Так мы избежим белкового перекорма, который может ударить по печени и почкам и улучшим пищеварение, — уточнил Галкин.

В качестве лакомства ветеринар посоветовал давать питомцам трахеи. Они подойдут любителям погрызть, а для остальных можно выбрать легкое, вымя и говяжьи мозги. Однако, особой пищевой ценности они не несут.

Ранее ветеринар предостерег от кормления собак или кошек блинами, так как блюдо может запустить разрушительные и необратимые процессы в организме питомца.