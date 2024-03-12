Кинолог назвал опасные для собак продукты Кинолог Голубев: собаку нельзя кормить остатками со своего стола

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Собаку нельзя кормить объедками и едой со своего стола, такое питание испортит питомцу здоровье и может даже привести к его гибели, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам специалиста, наиболее опасны для собак кости от жареного мяса, сырая свинина и крупы с тушенкой.

Не все, что хорошо для человека, подойдет для питомца. Остатки обеда или ужина, кости от жареного мяса, крупы с тушенкой — все это не нужно давать любимцу, если вы заботитесь о его здоровье. Собака — хищник, которому нужны качественные мясные продукты, баланс полезных микроэлементов и витаминов, — сказал кинолог.

Собак нельзя категорически кормить любыми вареными, тушеными и жареными костями, а трубчатые кости птиц не рекомендуется давать даже сырыми. Такие кости могут повредить пищеварительный тракт животного и закупорить кишечник, пояснил Голубев.

Также стоит отказаться от сырой свинины, поскольку она может быть источником опасного вируса Ауески. После употребления такого мяса в пищу собака может заразиться и погибнуть. Не прибавят здоровья и каши с тушенкой. При ежедневном употреблении риса и гречки у питомца изменится кислотность желудка, и он не сможет полноценно усваивать мясную и костную составляющую рациона. В результате, по словам кинолога, будет развиваться гнилостная микрофлора, нарушится всасывание белков, а избыток углеводов подорвет здоровье поджелудочной железы.

Владимир Голубев ранее предупредил, что подарок в виде щенка требует внимательного подхода, так как собака — это живое существо, а не просто игрушка. Поэтому, по его словам, вместо щенка лучше подарить курсы будущего собаковода или вовлечь человека в процесс выбора питомца.