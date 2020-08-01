Казак-охранник угрожал посетителям пляжа нагайкой в Крыму

Приехавшая в Крым туристка рассказала, что её семью с четырёхлетним сыном прогнали с пляжа в Форосе. Охранник, являющийся казаком, угрожал ей нагайкой.
Он требовал от туристов покинуть пляж, так как на нём якобы могут отдыхать только постояльцы санатория «Форос». Мужчина снял с пояса нагайку и угрожал применить её. Затем он увидел телефон в руках женщины и выбил его из её рук.
Сегодня [охранник] угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд, и сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория «Форос», — написала она в Instagram.
Автор поста отметила, что любые водные объекты предназначены для общего пользования согласно шестой статье Водного кодекса РФ.
В сторис она объяснила, что отдыхала с мужем, ребёнком и мамой. Туристы потребовали от подошедшего к ним охранника предъявить документы, подтверждающие закрытие пляжа. Тогда мужчина начал говорить, что посещение невозможно из-за коронавируса. Потом он сказал, что вход возможен только с картой гостя.
При этом семья была готова заплатить за зонтик и лежаки, но деньги брать отказались. Другой охранник посоветовал переместиться на другой пляж, что туристы и сделали. Однако казак пришёл и туда и начал кричать «Пошли вон отсюда». Он сказал, что люди платят по 200 тысяч рублей за отдых, что подтвердила постоялица, которая сказала, что заплатила, так как не хочет заразиться COVID-19. Тогда начался конфликт, в результате которого охранник сломал солнцезащитные очки и выкинул вещи отдыхающих в море.
Автор видео
У компании есть видеозаписи, которые изучаются. Она отметила, что виновные будут наказаны. Работники компании пытаются связаться с автором публикации, но пока им это не удалось.
Ранее NEWS.ru писал, что охранник петербургского хостела предстанет перед судом по подозрению в причинении телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего.
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