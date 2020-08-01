Казак-охранник угрожал посетителям пляжа нагайкой в Крыму

https://static.news.ru/photo/7976d9d8-d3f2-11ea-b373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Приехавшая в Крым туристка рассказала, что её семью с четырёхлетним сыном прогнали с пляжа в Форосе. Охранник, являющийся казаком, угрожал ей нагайкой.

Он требовал от туристов покинуть пляж, так как на нём якобы могут отдыхать только постояльцы санатория «Форос». Мужчина снял с пояса нагайку и угрожал применить её. Затем он увидел телефон в руках женщины и выбил его из её рук.

Сегодня [охранник] угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд, и сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория «Форос», — написала она в Instagram.

Автор поста отметила, что любые водные объекты предназначены для общего пользования согласно шестой статье Водного кодекса РФ.

В сторис она объяснила, что отдыхала с мужем, ребёнком и мамой. Туристы потребовали от подошедшего к ним охранника предъявить документы, подтверждающие закрытие пляжа. Тогда мужчина начал говорить, что посещение невозможно из-за коронавируса. Потом он сказал, что вход возможен только с картой гостя.

При этом семья была готова заплатить за зонтик и лежаки, но деньги брать отказались. Другой охранник посоветовал переместиться на другой пляж, что туристы и сделали. Однако казак пришёл и туда и начал кричать «Пошли вон отсюда». Он сказал, что люди платят по 200 тысяч рублей за отдых, что подтвердила постоялица, которая сказала, что заплатила, так как не хочет заразиться COVID-19. Тогда начался конфликт, в результате которого охранник сломал солнцезащитные очки и выкинул вещи отдыхающих в море.

Автор видео не ответила журналистам «Ридуса» на запрос о получении комментария. В санатории рассказали сотрудникам СМИ, что готовят официальный ответ. Глава сервисного департамента ООО «Парк Форос» Наталья Лукашова отметила, что ведётся служебное расследование. По её словам, санаторий обслуживает восемь карт пляжей, три из которых — лечебные, а ещё пять открыты для всех желающих. Бесплатные пляжи отличаются от лечебных только наличием навесов. Она отметила, что Водный кодекс допускает ограничения доступа на лечебные пляжи.

У компании есть видеозаписи, которые изучаются. Она отметила, что виновные будут наказаны. Работники компании пытаются связаться с автором публикации, но пока им это не удалось.

Ранее NEWS.ru писал, что охранник петербургского хостела предстанет перед судом по подозрению в причинении телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего.