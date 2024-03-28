Кашеварова объяснила Соловьеву, почему на нее не наложены санкции ЕС Кашеварова: на мне нет санкций ЕС из-за отсутствия недвижимости за пределами РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Зеленский

Журналистка Анастасия Кашеварова пояснила в Telegram своему коллеге и оппоненту в конфликте Владимиру Соловьеву, что ее нет в санкционных списках западных стран, поскольку она не обладает недвижимостью за пределами России. Ведущий возмущался, что западные оппоненты России не обращают внимания на Кашеварову. Журналистка напомнила Соловьеву, что тот владеет домом на озере Комо.

Да, это так. Я есть только на «Миротворце». И получаю угрозы только со стороны Украины и вас. Понимаете, у меня нет зарубежных счетов и недвижимости на озере Комо или любом другом месте за границей РФ. Что они мне могут запретить? Я ж не госдеятель, не бизнесмен, не владею ничем. Ну максимум запретят покупать дешманские футболки в «Заре». Опять у вас непонимание даже этой темы, — написала Кашеварова.

Она также выразила мнение, что Соловьев имеет опосредованное отношение к журналистике, работает против государства и позорит «новое общество» страны. Также Кашеварова выразила нежелание «продолжать пикировку с несведущим и некультурным человеком».

Открытый конфликт между Кашеваровой и Соловьевым продолжается после того, как телеведущий осудил белгородцев из-за реакции на обстрелы города и региона. Кашеварова позже опубликовала обращение белгородского предпринимателя, который указал журналисту на состояние инфраструктуры и экономики области из-за постоянных обстрелов ВСУ.