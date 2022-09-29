Кардиолог рассказал, опасны ли микроволновки для сердца Кардиолог Таибов заявил, что вред микроволновок для сердца никем не доказан

Вред микроволновок для сердца до сих пор никем подробно не описан и не доказан, рассказал NEWS.ru врач-кардиолог Мурад Таибов. Эксперт добавил, что работа данной техники действительно может нарушить работу кардиостимулятора, вызывать помехи и спровоцировать аритмию. По его словам, гражданам с такими приборами внутри лучше избавиться от микроволновок или во время ее работы отходить минимум на 2,5 метра.

Насколько я знаю, каких-либо достоверных, хороших исследований [о вреде микроволновок для сердца] — их пока нет. Они вредны точно для тех, у кого стоит кардиостимулятор. Если мы говорим о вреде, мы должны доказать и на что-то ссылаться — взяли 10 тысяч человек, у части была микроволновка, у части не было, и у первой группы выявили то-то и то-то, — рассказал Таибов.

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Кроме того, ранее врач-кардиолог Надежда Козминская в беседе с NEWS.ru заявила — чтобы избежать повторного инфаркта, необходимо прежде всего отказаться от курения. По ее словам, ограничение касается как активного, так и пассивного курения.