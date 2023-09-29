Названы признаки надвигающегося инсульта Кардиолог Конев назвал скачки давления первым признаком надвигающегося инсульта

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Скачки артериального давления являются одним из первых признаков надвигающегося инсульта, предупредил врач-кардиолог Юрий Конев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что гипертензией страдает около 60% людей, при этом некоторые даже не знают о своем диагнозе. О наличии проблем с давлением на начальных этапах могут свидетельствовать головные боли в затылке и неприятные ощущения в области сердца, которые позже исчезают.

Те, кто знает, и те, кто обратился к врачу, надеются на русский авось. Но если сначала артериальная гипертензия сопровождается головными болями в затылочной области, неприятными ощущениями в области сердца, то со временем большинство пациентов перестают это чувствовать, — отметил Конев.

По словам кардиолога, еще одним предвестником инсульта является высокая свертываемость крови, которая может привести к образованию тромбов и нарушению мозгового кровообращения. Врач посоветовал обратиться к медикам, чтобы назначить профилактическое лечение и стабилизировать свертываемость крови.

Кроме того, опасность для сердца представляет развитие бляшек в сосудах. Это один из главных поражающих факторов атеросклероза. Бляшки приводят к сужению просвета сосуда и нарушают кровоток. Людям с такой проблемой рекомендовано соблюдать диету. Врач уточнил, что стоит обращать внимание на беспричинное образование синяков на теле. Конев заключил, что предотвратить развитие инсульта возможно, если вовремя пройти обследование и начать лечение.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева ранее рассказала, что чрезмерное употребление спиртного, курение и неправильное питание вредят работе сердца. Также, по словам эксперта, риск развития болезней сердца увеличивается при малоподвижном образе жизни.