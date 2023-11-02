Кардиолог перечислила продукты, полезные для сердца и сосудов Кардиолог Бирюкова: для здоровья сердца полезно употреблять рыбу и масло

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Регулярное употребление продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Анна Бирюкова. По ее словам, в меню обязательно должны присутствовать оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое или рапсовое масло, а также рыба.

Как объяснила эксперт, содержание в этих растительных маслах большого количества ПНЖК способствует поддержанию здоровья сосудистой стенки и сердца.

Кроме того, рекомендуется включить в свой рацион больше рыбы. Это источник всем известного с детства «рыбьего жира». Рыба богата ПНЖК и белком. Самой полезной является жирная рыба: сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы один-два раза в неделю профилактирует риски, связанные с развитием атеросклероза, — подчеркнула кардиолог.

Также, по ее словам, важно давать организму достаточное количество животного и растительного белка. Первым богато нежирное мясо и птица, второй содержится в бобовых, например в чечевице и горохе. Полезны для сердца также фрукты и овощи благодаря содержанию в них витаминов и микроэлементов. Врач посоветовала ежедневно употреблять около 500 г свежих овощей и фруктов.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что курение и употребление жирной и жареной пищи могут ухудшить работу сердца. Специалист уточнила, что никотин и жирные жареные блюда повышают уровень холестерина и вызывают атеросклероз.