Кардиолог перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем Кардиолог Зебелян: боль в верху живота может говорить о проблемах с сердцем

Помимо таких типичных симптомов проблем с сердцем, как боль в груди и одышка, существуют и менее очевидные признаки, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Мария Зебелян. По ее словам, это могут быть боли в затылке или в верхней части живота.

Как рассказала специалист, головная боль в затылочной области иногда оказывается единственным симптомом повышенного артериального давления, которое в такой момент нужно измерить. С сердечной аритмией могут быть связаны головокружения и обмороки, когда из-за неэффективного кровоснабжения мозг получает недостаточное количество кислорода. Также о проблемах с сердцем могут говорить боли в верхней части живота.

Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, вызывает дискомфорт в верхней части живота, — объяснила врач.

Кроме того, по словам кардиолога, ксантомы (желтоватые бляшки или узлы под кожей, образующиеся из-за накопления холестерина) и ксантелазмы (такие же образования, появляющиеся в области век) могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови — одного из основных факторов риска развития сердечных заболеваний. Об избытке холестерина говорят и боли в икроножных мышцах при ходьбе, онемение ног, выпадение волос на ногах.

А так как атеросклероз — это процесс, затрагивающий все артерии в организме, то возможно проблемы с артериями сердца тоже уже имеются, хотя еще не проявились в полной мере, — подчеркнула кардиолог.

При этом она отметила, что подобные симптомы не всегда указывают на проблемы с сердцем и могут быть вызваны другими факторами. Поэтому в случае их появления необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, что регулярное употребление продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в рационе обязательно должны присутствовать оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое или рапсовое масло, а также рыба.