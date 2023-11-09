Кардиолог объяснила, как мытье посуды может продлить жизнь Кардиолог Гаврилюк: домашние хлопоты важны для здоровья не меньше спорта

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Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно просто больше двигаться, рассказала в беседе с KP.RU врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. По ее словам, в современную жизнь постепенно входит термин «нетренировочная физическая активность», которая подразумевает любую деятельность в вертикальном положении, вплоть до приготовления пищи, мытья посуды и других домашних хлопот.

Нетренировочная активность — это совокупность любой физической активности помимо специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела. Это то, на что мы тратим до 1/3 энергии в день, — пояснила эксперт.

При этом тренировочная и нетренировочная активность не взаимозаменяемы — они, напротив, дополняют друг друга, подчеркнула врач. По ее словам, даже ежедневные тренировки в спортзале менее эффективны, если до этого человек до этого весь день сидел в офисе и приехал в фитнес-центр на машине.

Как отметила специалист, человеческое тело создано для активности, причем в вертикальном положении. Поэтому для здоровья полезно, например, во время работы в офисе вставать каждые 30–60 минут и выполнять в течение хотя бы одной минуты любые упражнения — от взмахов ногами до прогулки по коридору. Улучшит самочувствие и работа в положении стоя в течение 30 минут в день.

А если при мытье посуды пританцовывать, а потом пойти на прогулку или пробежку в парке — это лучший план по выполнению заботы о себе, резюмировала кардиолог.

Ранее врач-кардиолог Мария Зебелян рассказала, что помимо таких типичных симптомов проблем с сердцем, как боль в груди и одышка, существуют и менее очевидные признаки. По словам эксперта, это могут быть боли в затылке или в верхней части живота.