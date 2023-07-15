Кардиолог объяснил, как правильно оказать первую помощь при обмороке Кардиолог Шехян посоветовал при обмороке обеспечить больному приток свежего воздуха

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Упавшему в обморок человеку необходимо в первую очередь обеспечить приток свежего воздуха, заявил в беседе с NEWS.ru кардиолог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Грант Шехян. По его словам, нужно распахнуть окно и оставить в помещении как можно меньше людей. Кроме этого, следует максимально освободить пострадавшего от одежды и обмочить его лицо холодной водой.

Ноги поднять выше головы. Обеспечить приток свежего воздуха – распахнуть окно, вывести из помещения всех лишних. Расстегнуть одежду, убрать галстук – чтобы грудная клетка свободно двигалась. Можно сбрызнуть или потереть виски холодной водой. Обычно это помогает, — отметил врач.

Говоря о применении нашатырного спирта, Шехян подчеркнул, что его следует использовать с осторожностью, поскольку вещество может обжечь слизистую. Он порекомендовал подносить нашатырь на небольшом расстоянии от носа.

После оказания первой помощи после обморока пациенту следует обратиться к врачу, отметил кардиолог. По его словам, потеря сознания может быть признаком болезни сердца или другого заболевания. Врач уточнил, что вначале нужно сходить к терапевту, а затем — к невропатологу или кардиологу.

Как заявлял ранее Шехян, внезапные обмороки объясняются кратковременным нарушением кровообращения в головном мозге, а также резким снижением центрального систолического давления. Врач добавил, что упомянутые состояния пагубно влияют на работу сердца.