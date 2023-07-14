Россиянам объяснили, почему они могут внезапно упасть в обморок Кардиолог Шехян: люди падают в обморок из-за нарушения мозгового кровообращения и низкого давления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внезапные обмороки объясняются кратковременным нарушением кровообращения в головном мозге, а также резким снижением центрального систолического давления, рассказал NEWS.ru кардиолог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Грант Шехян. Врач добавил, что упомянутые состояния пагубно влияют на работу сердца.

Человек внезапно падает в обморок, когда на очень короткий промежуток времени кровообращение в головном мозге нарушается. Грубо говоря, ему не хватает крови для нормальной работы. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое, в свою очередь, вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса, — отметил собеседник.

По его словам, первую помощь человек способен оказать себе самостоятельно, так как он, потеряв сознание, оказывается в горизонтальном состоянии, максимально выгодном для мозга.

Если обморок накладывается на другие симптомы серьезного заболевания — сильную головную боль, боли в груди, животе, спине, при дыхании, если есть кровь изо рта, черный дегтеобразный стул, учащенное или неритмичное сердцебиение, если случилось несколько приступов потери сознания подряд, если есть судороги, спутанность сознания после того, как человек вроде бы пришел в себя, сильная слабость — точно нужна скорая помощь, — подытожил Шехян.

Ранее терапевт Надежда Чернышова назвала самыми частыми ошибками людей, страдающих гипертонией, недостаток физической активности и недосып. Она пояснила, что физические упражнения тренируют сосуды, а достаточная продолжительность сна способствует стабилизации давления.