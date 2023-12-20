Кардиолог назвал симптом, с которым срочно нужно идти к врачу Кардиолог Ньюби: отечность лодыжек может указывать на заболевания сердца

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Отеки в области лодыжек могут указывать на заболевания сердца, рассказал Daily Mirror кардиолог, профессор Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби. По его словам, при обнаружении такого симптома нужно срочно обратиться к врачу.

Это нельзя игнорировать, особенно если лодыжки становятся действительно большими, поскольку это может быть признаком сердечной недостаточности, но это также очень распространено и имеет множество других причин. С таким же успехом это может быть вызвано таблетками, которые вы принимаете — например, лекарства от кровяного давления могут привести к опуханию лодыжек, — объяснил врач.

При этом Ньюби уточнил, что отеки могут появляться, когда одна или две нижние камеры сердца перестают нормально перекачивать кровь. Если работа сердца нарушена, то жидкость будет скапливаться в ногах, брюшине и даже в легких. По словам кардиолога, при постоянной отечности, сопровождающейся другими симптомами (аритмией, потливостью, усталостью), необходимо срочно обратиться к специалисту.

Ранее врач-кардиолог Анастасия Фомичева сообщила, что ранними симптомами приближающегося инфаркта миокарда могут быть как типичные, так и нетипичные для сердца признаки. По ее словам, если типичные симптомы проявляются в виде интенсивных болей за грудиной, одышки, тахикардии и аритмии, то к нетипичным проявлениям предынфарктного состояния относятся резкая слабость, потливость, тошнота, рвота, боли в животе, удушье и кашель.