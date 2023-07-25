Кардиолог назвал самое эффективное средство от боли в сердце Кардиолог Конев назвал нитроглицерин самым эффективным средством от боли в сердце

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Нитроглицерин эффективнее всего снимает причины возникновения боли в сердце, заявил NEWS.ru врач-кардиолог Юрий Конев. По его словам, при появлении подобной проблемы нужно обратиться к врачу, который подберет подходящий препарат.

При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат. На первом месте по эффективности можно назвать нитроглицерин в различных формах, — сказал Конев.

Кардиолог добавил, что нитроглицерин обычно используется для лечения стабильной стенокардии и других состояний, связанных с болезнью сердца. Препарат расширяет сосуды, повышая кровоток и уменьшая боль.

Ранее Конев заявил, что популярные в России валокордин, корвалол и валидол не помогают при боли в сердце, так как не оказывают на него никакого влияния, особенно если недуг связан с сосудистым спазмом. Специалист подчеркнул, что в основе препаратов лежит седативный, успокаивающий и даже снотворный эффект, который может привести к инфаркту. Кардиолог отметил, что во всем мире от этих препаратов отказались уже 30 лет назад, однако в России их по-прежнему принимают.