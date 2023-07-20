Кардиолог развеял миф о пользе популярных препаратов от боли в сердце Кардиолог Конев: валокордин и валидол не помогут от боли в сердце

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Популярные в России валокордин, корвалол, валидол не помогают при боли в сердце, так как не оказывают на него никакого влияния, рассказал NEWS.ru врач-кардиолог Юрий Конев. Специалист подчеркнул, что в основе препаратов лежит седативный, успокаивающий и даже снотворный эффект, который может привести к инфаркту.

У этих препаратов есть снотворный эффект как основное действие. Это может привести к тому, что человек может заснуть, болевые симптомы продолжаются, и разовьется инфаркт. Никакого влияния на сердце они вообще не оказывают, тем более на сосуды. Особенно если боль связана с сосудистым спазмом, как часто бывает, — сказал Конев.

Кардиолог подчеркнул, что уже 30 лет от этих препаратов отказались во всем мире, однако только в России их по-прежнему принимают.

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