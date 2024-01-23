Кардиолог нашла неожиданные причины «молодых» инфарктов и инсультов Кардиолог Лобжанидзе: бедность и злые родители бьют по сердцу в молодом возрасте

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Люди, живущие в бедности, подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний в относительно молодом возрасте — 40-50 лет, рассказала в беседе с KP.RU врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе. Также, по ее словам, развитие ишемической болезни в возрасте 40-45 лет с большей вероятностью происходит у тех, кто в детстве подвергался насилию со стороны родителей.

Как пояснила специалист, при низком уровне дохода потребительская корзина в основном состоит из дешевых рафинированных и ультрапереработанных продуктов с минимальным содержанием полезных витаминов и микроэлементов. Это в том числе сосиски, лапша быстрого приготовления, полуфабрикаты, мучное и так далее.

Такой стиль питания постепенно приводит к ожирению, а это один из факторов риска развития артериальной гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний, — предупредила эксперт.

Также, по ее словам, фактором ранних сердечно-сосудистых заболеваний является работа с высоким уровнем физической и психологической напряженности и низкой удовлетворенностью от труда — невысокой зарплатой и отсутствием карьерного роста.

Кроме того, в группу риска проблем с сердцем в возрасте 40-45 лет входят люди, подвергавшиеся в детстве жестокому обращению. Это связано с тем, что психосоциальная травма, полученная в детсском возрасте, впоследствии приводит к развитию тревожно-депрессивных расстройств.

Люди в таком состоянии чаще курят, не следят за питанием и отдают предпочтение нездоровой и калорийной пище. <...> У них есть все классические факторы риска развития заболеваний сердца, — подчеркнула кардиолог.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предупредила, что купание в проруби в морозную погоду может привести к инфаркту или инсульту. По ее словам, нырять в прорубь в Крещение стоит лишь подготовленным людям, так как неподготовленный организм может отреагировать на перепады температуры непредсказуемо.