Кардиохирург рассказал о нарушениях работы сердца из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9eaac1f8-8544-11ea-aad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция поражает не только лёгкие, но также сердце, сосуды и почки. У пациентов, у которых COVID-19 протекал особенно тяжело, отмечаются серьёзные нарушения работы сердца. Об том заявил профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов.

Согласно данным, у части пациентов коронавирусное заболевание сопровождается воспалением мышцы сердца, миокардитом. При хронических формах ишемической болезни сердца инфекция может способствовать дестабилизации и разрыву атеросклеротических бляшек, — рассказал он в эфире НСН.

По его словам, сердечники должны особенно тщательно соблюдать карантин и без необходимости не покидать свои дома. Риск осложнений у них значительно выше, чем у других категорий населения. Если человек внезапно почувствовал неприятные ощущения в грудной клетке, лучше вызвать доктора. Особого внимания требуют те пациенты, у кого на фоне повышения температуры тела возникли приступы сердцебиения.

У пациентов с тяжёлым течением коронавирусного заболевания, когда развивается респираторный дистресс-синдром, отмечается высокая частота тромбозов, что может приводить к серьезным нарушениям работы любых внутренних органов, — заключил медик.

За последние сутки в РФ скончались 42 человека, заражённых COVID-19. Общее число жертв инфекции составляет 555 человек. Всего выявлено 62,7 тысячи случаев заболевания, из которых за последние сутки — 4,7 тысячи, из них почти 2 тысячи подтвердили в Москве. Выздоровели около 4,9 тысячи граждан, писал NEWS.ru.