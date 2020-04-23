Во время беременности женщины зачастую сталкиваются с перепадами настроения, тревогой и плохим самочувствием. На самоизоляции негативные эмоции могут усиливаться и оказывать влияние не только на здоровье матери, но и будущего ребёнка. Коме того, карантин может стать причиной для разлада в отношениях между беременной и её супругом. О возможном влиянии пандемии на состоянии женщин в положении NEWS.ru рассказали специалисты.

Постоянное пребывание в четырёх стенах сказывается на питании будущих мам. Некоторые из них могут столкнуться с набором лишнего веса, за которым следует изменение соотношения гормонов в организме. Кроме того, избыточное поступление сахаров, глюкозы, углеводов приводит не только к ожирению женщины, но и повышает массу тела плода. Эти факторы могут стать причиной возникновения токсикоза, а также более сложных родов. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал кандидат медицинский наук, акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

Один из существенных факторов, который влияет на течение беременности, — внутренний комфорт женщины. Она, к примеру, должна мысленно общаться со своим ребёнком и строить планы на семейное будущее, отмечает специалист. Нарушение душевного равновесия провоцирует выброс стрессовых гормонов — кортизола и адреналина. Это приводит к спазму сосудов, в частности сосудов плаценты. Такие процессы сказываются на самочувствии будущего ребёнка — ему поступает меньшее количество крови, поясняет акушер.

Если женщина сталкивается со стрессом на регулярной основе, возникает риск развития гипоксии (кислородное голодание органов) у плода. Такое состояние также может спровоцировать гипертонус матки, что повышает риск прерывания беременности.

Чем дольше продлится карантин, тем больше будет страдать психологическое состояние будущих рожениц, констатировал специалист.

Для многих пар очень тяжело находиться вместе в ограниченном пространстве на протяжении длительного времени. Многие люди, вступая в брак и вовсе не планировали, что им придётся так долго находиться в одной квартире. Они не готовы к такого рода общению. Соответственно, карантин приведёт к обострению внутрисемейных отношений. В Китае, к примеру, после самоизоляции выросло число расторжений браков. Я не думаю, что России удастся этого избежать. С повышением процента разводов увеличится и количество матерей-одиночек. Разводы будут происходить как в парах, где женщина беременна, так и в семьях, в которых уже есть дети Борис Лордкипанидзе кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

На карантине беременные не могут выплеснуть негативные эмоции, встретившись с мамой или подругами. Из-за постоянного пребывания в четырёх стенах у них больше, чем у других людей повышается уровень невротизации. Кроме того, некоторые роженицы впадают в депрессивное состояние из-за того, что супруг не сможет присутствовать на родах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Подобное состояние приводит к запуску психосоматических процессов — на фоне стресса у человека могут появляться проблемы со здоровьем.

Беременные во время самоизоляции подвержены стрессу в несколько раз больше, чем все остальные. Это может приводить к различного рода негативным реакциям организма, так как у большинства болезней есть психосоматическая основа. В частности, из-за стресса беременные зачастую сталкиваются с высыпаниями и зудом на теле. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Психолог рекомендовал будущим мамам во время самоизоляции почаще заниматься делами, которые их радуют и успокаивают. К примеру, уделять время просмотру комедий, тёплому душу и физическим упражнениям для беременных.