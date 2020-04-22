Во время самоизоляции у россиян появилось больше времени на шопинг. Из-за стресса некоторые стали совершать импульсивные и необдуманные покупки, констатируют аналитики. К спонтанным тратам людей также подталкивают маркетологи. О том, почему россияне предпочитают снимать напряжение шопингом, а также об уловках магазинов NEWS.ru рассказали эксперты.

Большая часть населения привыкла получать удовольствие от вкусной еды и покупок. Эти способы являются наиболее лёгкими и неэнергозатратными. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Ирина Корчагина. После того как человек заказал продукты или новые вещи, мозг даёт сигнал о достижении цели и получении результата от определённой деятельности. Такой «звоночек» становится причиной прилива энергии и чувства эмоционального подъёма, поясняет специалист. Кроме того, покупкой можно похвастаться перед знакомыми и получить от них социальное одобрение.

Намного меньше людей способны получать такие же приятные ощущения от интеллектуальной деятельности — прочтения книги, решения задачи, просмотра театральной постановки. К этому должны приучать с детства, отмечает эксперт.

Только 20% из того, что покупают люди, им действительно нужно. Во время самоизоляции ситуация усугубляется. У россиян есть больше времени на то, чтобы провести время в онлайн-магазине. Кроме того, многие начинают себя жалеть и позволять себе такого рода радости. Я рекомендую не увлекаться спонтанными покупками, потому что есть риск впасть в зависимость. Это может крайне плохо сказаться на финансовом состоянии. Ирина Корчагина психолог психолог

Импульсивным покупкам особенно подвержены люди с заниженной самооценкой, а также те, кто сильно зависит от чужого мнения или же пережил душевную травму. Им нужны внешние факторы для того, чтобы почувствовать себя человеком, отмечает психолог.

Чтобы избежать необдуманных трат, следует составлять списки покупок и предварительно подсчитывать, сколько денег на них уйдёт. Кроме того, можно обратиться за помощью к близким — попросить огородить вас от нежелательных покупок.

Некоторых людей режим самоизоляции, напротив, может предостеречь от спонтанного шопинга. Наличие свободного времени даёт россиянам возможность внимательно изучить товар и обдумать необходимость его покупки. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член совета «Российской гильдии маркетологов» Николай Григорьев.

Chen Sihan/Global Look Press

Тем не менее маркетологи побуждают клиентов тратить деньги при любых обстоятельствах. Онлайн-магазины предлагают покупателям скидки, действующие ограниченное количество времени. Кроме того, они приобретают у поисковиков или соцсетей таргетированную рекламу. Сервисы анализируют запросы, интересы пользователя и на основании этой информации размещают баннеры и посты, которые могли бы заинтересовать человека.

Подобные действия можно расценивать как слежку. Однако такая реклама помогает людям найти необходимые им товары и услуги, считает эксперт.

Больше приёмов для того, чтобы подтолкнуть человека к покупке, используется в физических магазинах. При раскладке продуктов сотрудники размещают их определённым образом.

Есть классический пример. В Австралии в магазинах размещали рядом с памперсами стеллажи с пивом. Женщины отправляли мужей за товарами для детей, а они заодно брали себе алкогольный напиток. Мужчины считали его вознаграждением за выполнение домашних обязанностей. При раскладке продуктов учитываются подобные сочетания. Рядом с пивом, к примеру, кладут чипсы и сухарики. Место расположения продукта в магазине тоже имеет значение. Мелкие товары располагают в зоне перед кассой. Человек разглядывает их, пока стоит в очереди. А если с ним ещё и ребёнок, который просит конфету, вероятность незапланированной покупки возрастает. Николай Григорьев член совета «Российской гильдии маркетологов» член совета «Российской гильдии маркетологов»

В магазинах на покупателей также влияет запах. Если человек чувствует аромат свежей выпечки, у него в большинстве случаев появляется желание её приобрести. В автосалоне на клиента благоприятно действуют запахи ванили, кожи и красного дерева отмечает маркетолог. Кроме того, число покупок растёт в магазинах с приятной музыкой.

Вероятность импульсивной траты увеличивается при правильно подобранных цветах. Упаковка натуральных и полезных продуктов, к примеру, должна быть окрашена в естественные цвета — голубой, зелёный или жёлтый. Ювелирные магазины или автосалоны, в свою очередь, используют цвет вишни и ультрамарин, заявил Григорьев.

Тем не менее маркетологи не заставляют человека купить товар, отмечает эксперт. Клиент по-прежнему реализует собственные желания, а грамотные маркетологи лишь помогают ему определиться с выбором.