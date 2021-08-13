Капитализация фобий: как отношение к вакцине влияет на симпатии избирателей

Согласно опросу, проведённому сервисом Superjob, среди тех, кто планирует голосовать на предстоящих парламентских выборах, больше всего не доверяют вакцинам от коронавируса сторонники КПРФ. Среди них каждый второй не собирается делать прививку. Наибольшее доверие к иммунизации продемонстрировали сторонники «Единой России», далее идут те, кто намерен голосовать за «Яблоко», на третьем месте — сторонники партии «Новые люди». Высокая доля «антиваксеров» (46%) среди тех, кто не собирается идти на выборы. Гендиректор Московской школы конфликтологии и кандидат социологических наук Любовь Цой в интервью NEWS.ru объяснила, с чем связаны такие результаты и почему они свидетельствуют о том, что чиновников надо научить молчать.

— С чем связан подобный разброс по политическим предпочтениям в отношении вакцинации?

— Дело в том, что «Единая Россия» берёт ответственность на себя за страну и за всеобщую вакцинацию. Эта партия и её сторонники всё же относятся к государственникам. А вот КПРФ в её нынешнем состоянии не берёт ответственность за всё то, что происходит в нашей стране. Это, на мой взгляд, безответственная партия.

Денис Гришкин/АГН «Москва»

— Прямо безответственная?

— Да, именно так. На мой взгляд, партию будоражит последнее время, стоит только посмотреть, что происходит с её выдвиженцами, с медиа.

— Вы видели какую-то антипрививочную риторику, пропаганду со стороны КПРФ?

— Точно назвать источник и фамилию я не могу, но да, видела.

— Как получилось, что среди недовольных вакциной так много людей левых взглядов?

— Коронавирус стал темой, по которой хорошо нарисовались позиции политических партий. Какая-никакая, но всё же профессионально ориентированная и ответственная за государство и за здоровье народа «Единая Россия» с одной стороны и протестные партии вроде КПРФ, которые как бы увидели тут важность заявить: «Мы не с „Единой Россией“, мы против». Если КПРФ не будет протестовать, она сольётся с «Единой Россией». Ей необходимо как-то выделиться, и поэтому такие результаты. А о чём им ещё говорить в конце концов? Павел Грудинин и коронавирус — вот две темы компартии.

— КПРФ это может помочь или навредить на выборах?

— Антипрививочники будут голосовать за КПРФ. Нужно смотреть по регионам. В тех регионах, в которых много противников вакцинации, где мало людей прививаются, там больше могут проголосовать за Компартию.

— Вы говорили о протестных партиях, но среди положительно относящихся к прививкам после сторонников «Единой России» идут сторонники «Яблока» и «Новых людей».

— Лидеры «Яблока» и примкнувшие к ним вакцину критиковали поначалу, но в итоге пошли прививаться, потому что очень высокий риск заболеть. Что касается «Новых людей», то хочу рассказать, что приезжала в регионы и разговаривала с молодыми людьми из «Новых людей», которых там достаточно много. Почему молодёжь туда идёт? Они видят партию некоррумпированных, небогатых людей, которые не связаны с властными структурами. Все остальные партии им кажутся не такими. У «Яблока» тоже такие молодые люди есть, но у «Новых людей» это более выражено. Это тот избиратель, который хочет, чтобы решения принимались в интересах народа. При этом они хорошо разбираются в том, что в мире происходит. С другой стороны, они верят статистике и, например, поддерживают правительство в мерах, которые направлены на поддержку людей, например финансирование многодетных матерей. С этой точки зрения они не такие, как оппозиционные партии, они не против правительства, но против каких-то отдельных вещей, например пенсионной реформы или насилия, или когда вынуждают вакцинироваться и человеку угрожают потерей работы.

Николай Рыбаков yabloko.ru

— Почему так много противников прививок у тех, кто не пойдёт на выборы?

— Это окончательно разочаровавшиеся во всём люди, которые не верят, что могут что-то изменить. Коронавирус в этом смысле обнажил проблему, когда люди смотрят, что им говорят представители власти и как эти представители поступают при этом — согласно своим словам или нет? Люди, что-то озвучивающие в публичном пространстве часто меняют взгляды, причем в угоду вышестоящей власти. В целом вектор на сохранение населения выбран верно, но в частностях встречается безобразие, креатив чиновников. Их надо учить культуре общения и тому, что иногда нужно молчать и давать слово профессионалам. С людьми надо разговаривать, а не приказывать, но с людьми не разговаривают. Какие-то врачи в поликлинике говорят не прививаться, сверху чиновники говорят прививаться и так далее. Вся это недоговорённость вызывает недоверие. Вакцинация — механизм, через который проявляется отношение человека к государству и власти. Через этот механизм гражданин вдруг почувствовал, что «быдло он или право имеет заботиться о своём здоровье?». С другой стороны, власть несколько перегнула палку с принуждением к вакцинации.

—​ Однако, когда власть не сильно давила, люди почти не шли делать прививку.

— Поймите, я не против вакцинации, как раз наоборот. Вопрос заключается в том, как правильно работать с людьми, у которых сейчас очень много страхов. У нас же в информационном поле пока нет порядка.