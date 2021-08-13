Капитализация фобий: как отношение к вакцине влияет на симпатии избирателей

Согласно опросу, проведённому сервисом Superjob, среди тех, кто планирует голосовать на предстоящих парламентских выборах, больше всего
— С чем связан подобный разброс по политическим предпочтениям в отношении вакцинации?
— Дело в том, что «Единая Россия» берёт ответственность на себя за страну и за всеобщую вакцинацию. Эта партия и её сторонники всё же относятся к государственникам. А вот КПРФ в её нынешнем состоянии не берёт ответственность за всё то, что происходит в нашей стране. Это, на мой взгляд, безответственная партия.
— Прямо безответственная?
— Да, именно так. На мой взгляд, партию будоражит последнее время, стоит только посмотреть, что происходит с её выдвиженцами, с медиа.
— Вы видели какую-то антипрививочную риторику, пропаганду со стороны КПРФ?
— Точно назвать источник и фамилию я не могу, но да, видела.
— Как получилось, что среди недовольных вакциной так много людей левых взглядов?
— Коронавирус стал темой, по которой хорошо нарисовались позиции политических партий. Какая-никакая, но всё же профессионально ориентированная и ответственная за государство и за здоровье народа «Единая Россия» с одной стороны и протестные партии вроде КПРФ, которые как бы увидели тут важность заявить: «Мы не с „Единой Россией“, мы против». Если КПРФ не будет протестовать, она сольётся с «Единой Россией». Ей необходимо как-то выделиться, и поэтому такие результаты. А о чём им ещё говорить в конце концов? Павел Грудинин и коронавирус — вот две темы компартии.
— КПРФ это может помочь или навредить на выборах?
— Антипрививочники будут голосовать за КПРФ. Нужно смотреть по регионам. В тех регионах, в которых много противников вакцинации, где мало людей прививаются, там больше могут проголосовать за Компартию.
— Вы говорили о протестных партиях, но среди положительно относящихся к прививкам после сторонников «Единой России» идут сторонники «Яблока» и «Новых людей».
— Лидеры «Яблока» и примкнувшие к ним вакцину критиковали поначалу, но в итоге пошли прививаться, потому что очень высокий риск заболеть. Что касается «Новых людей», то хочу рассказать, что приезжала в регионы и разговаривала с молодыми людьми из «Новых людей», которых там достаточно много. Почему молодёжь туда идёт? Они видят партию некоррумпированных, небогатых людей, которые не связаны с властными структурами. Все остальные партии им кажутся не такими. У «Яблока» тоже такие молодые люди есть, но у «Новых людей» это более выражено. Это тот избиратель, который хочет, чтобы решения принимались в интересах народа. При этом они хорошо разбираются в том, что в мире происходит. С другой стороны, они верят статистике и, например, поддерживают правительство в мерах, которые направлены на поддержку людей, например финансирование многодетных матерей. С этой точки зрения они не такие, как оппозиционные партии, они не против правительства, но против каких-то отдельных вещей, например пенсионной реформы или насилия, или когда вынуждают вакцинироваться и человеку угрожают потерей работы.
— Почему так много противников прививок у тех, кто не пойдёт на выборы?
— Это окончательно разочаровавшиеся во всём люди, которые не верят, что могут что-то изменить. Коронавирус в этом смысле обнажил проблему, когда люди смотрят, что им говорят представители власти и как эти представители поступают при этом — согласно своим словам или нет? Люди, что-то озвучивающие в публичном пространстве часто меняют взгляды, причем в угоду вышестоящей власти. В целом вектор на сохранение населения выбран верно, но в частностях встречается безобразие, креатив чиновников. Их надо учить культуре общения и тому, что иногда нужно молчать и давать слово профессионалам. С людьми надо разговаривать, а не приказывать, но с людьми не разговаривают. Какие-то врачи в поликлинике говорят не прививаться, сверху чиновники говорят прививаться и так далее. Вся это недоговорённость вызывает недоверие. Вакцинация — механизм, через который проявляется отношение человека к государству и власти. Через этот механизм гражданин вдруг почувствовал, что «быдло он или право имеет заботиться о своём здоровье?». С другой стороны, власть несколько перегнула палку с принуждением к вакцинации.
— Однако, когда власть не сильно давила, люди почти не шли делать прививку.
— Поймите, я не против вакцинации, как раз наоборот. Вопрос заключается в том, как правильно работать с людьми, у которых сейчас очень много страхов. У нас же в информационном поле пока нет порядка.