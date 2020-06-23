Канделаки резко ответила украинскому журналисту Гордону на вопрос о Крыме

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Телеведущая Тина Канделаки дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону для его YouTube-шоу. Звёзды затронули несколько политических вопросов, в том числе принадлежность крымского полуострова.

Гордон, неоднократно заявлявший о том, что Крым был аннексирован, решил узнать мнение светской львицы на этот счёт. Он напомнил Канделаки, что «Россия напала на Украину». После этого он начал говорить об агрессии, которая исходит от российской стороны. Однако журналистка быстро поставила на место украинского коллегу.

У меня ответ очень простой. Референдум, Дима. История знает много референдумов, — заявила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ».

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.

В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.

Как писал NEWS.ru, 19 июня страны Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции до 2021 года. Председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что организация не ослабит экономического и политического давления на Россию, чтобы добиться возвращения Крыма и мира на востоке Украины.