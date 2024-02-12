Канадец бежал в Россию от ЛГБТ и остался без денег В России заблокировали счета канадца, который переехал в страну с восемью детьми

Фото: countrysideacreshomestead2008/youtube.com

Фермер из Канады Аренд Фейстра, переехавший в России с женой и восемью детьми, сообщил на YouTube-канале Countryside Acres, что у него осталось мало денег из-за блокировки счетов банками. В блоге он рассказывает о жизни в России и отмечает, что не зря решился на переезд. Позже соответствующее видео он удалил.

Сначала супруга фермера, узнав о блокировке счетов, очень расстроилась и даже заявила, что хочет вернуться в Канаду. Но вскоре после этого видео было удалено, а на канале появился новый ролик, где семья заявила, что понимает бдительность банка и разделяет его позицию, а вся ситуация вызвана «недопониманием».

Внимание органов фермеры привлекли из-за частых переводов на их счета: они активно развиваются соцсети, ведут прямые трансляции и периодически получают донаты от зрителей. При этом Аренд Фейстра подчеркивает, что хочет влиться в русское общество и намерен выучить язык.

Я приехал, не чтобы быть канадцем в России. Я приехал, чтобы интегрироваться, — заявил он.

К слову, на переезд его побудила политика Канады, в которой осталось слишком мало для традиционных ценностей. Фермер также отмечал, что у россиян есть сила быть самостоятельными и не поддаваться влиянию Запада.

Мы не чувствовали, что наши дети будут в будущем в безопасности. Там слишком много левых идеологий и движений, ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), — пояснил канадец.

Ранее сообщалось, что в Россию переехал украинский продюсер Юрий Бардаш, основавший группу «Грибы». Музыкант получил российский паспорт и намерен продолжить творческую работу.