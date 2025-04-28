Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 апреля 2025 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День работников скорой помощи и другие праздники 28 апреля 2025 года

28 апреля 2025 года — понедельник, обычный рабочий день для большинства россиян. А вот для медиков, сотрудников скорой помощи, эта дата стала профессиональным праздником. По всему миру сегодня призывают задуматься о безопасности труда. У пасечников начинается сезон сбора меда. Какие праздники отмечают 28 апреля, кто из знаменитостей родился в эту дату, что за традиции связаны с этим весенним днем — рассказываем в нашем материале.

Какие праздники и памятные даты отмечают сегодня в России и мире?

Начнем наш рассказ об основных мероприятиях 28 апреля с того, что отмечают сегодня в России.

День работника скорой медицинской помощи установлен на один из последних дней апреля. Это праздник всех сотрудников скорых — от врачей и фельдшеров до водителей и диспетчеров. Официальный статус он приобрел только во время пандемии, в 2020 году. Однако дата для праздника выбрана неслучайно. Именно 28 апреля 1898 года в Москве заработала первая в Российской империи станция скорой помощи, и с тех пор этот день стал символом благодарности тем, кто ежедневно спасает жизни.

День химической безопасности — памятная дата, связанная с трагедией на заводе в Чувашии в 1974 году, когда произошла крупная авария с выбросом токсичных веществ. С тех пор в конце второго весеннего месяца экологические и правозащитные организации напоминают, как важно соблюдать правила хранения и транспортировки опасных химикатов.

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Фото: Shutterstock/FOTODOM День химической безопасности приходится на 28 апреля

Среди других профессиональных и ведомственных праздников сегодня, 28 апреля, два важных события у сотрудников МВД. Поздравления принимают все, кто обеспечивает финансовую прозрачность и безопасность ведомства, работает в контрольно-ревизионной и шифровальных службах.

Какой сегодня праздник в мире? Во многих странах сегодня проходит Всемирный день охраны труда. У события важная цель — предупредить производственные травмы и обратить внимание на безопасность труда. Ивент придумали члены американских профсоюзных организаций в 1990-е годы. Он установлен в память о всех тех людях, кто погиб на рабочем месте. В этот день проходят лекции, семинары, тематические акции и награждения лучших специалистов по охране труда.

Памятные даты 28 апреля

В этот день на свет появились и ушли из жизни известные деятели культуры, науки. Родились: политики Саддам Хусейн и Джеймс Монро, писатели Харпер Ли и Терри Пратчетт, актрисы Пенелопа Крус и Джессика Альба. А вот покинули этот мир полководец Михаил Кутузов, ученый Климент Тимирязев, итальянский диктатор Бенито Муссолини, балерина Екатерина Максимова, актер Олег Борисов.

Фото: Александр Макаров/ РИА Новости Екатерина Максимова

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 28 апреля? Помимо официальных дат, этот день богат на необычные события. Например, в конце апреля справляют День молодых и зеленых — неформальный праздник, посвященный юности, свежести взглядов и новым начинаниям. Среди других необычных праздников — День воспоминаний о первом поцелуе и Дeнь чтeния вeликиx пoэтoв. А еще сегодня есть хороший повод съесть пирог с черникой — шуточное торжество в честь выпечки придумали американские активисты.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Церковный праздник сегодня — память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. Пуд, по преданию, был сенатором и принимал у себя апостолов Павла и Петра, за что впоследствии принял мученическую смерть от язычников. В этот день также вспоминают святых Анастасию и Василиссу Римских, Савву Готфского и мучеников Месукевийских — Сухия и его друзей.

На Руси 28 апреля называли Пудов день, или День пасечника. В этот день было принято выносить ульи из зимовников, осматривать пчел и начинать сезон сбора меда. Считалось, что если во двор залетела пчела — к счастью, а если на рассвете красное небо — к дождю и ветру.

Еще один религиозный праздник 28 апреля связан с Антипасхой. Понедельник Фоминой недели на Руси называли Проводами. Наши предки верили, что в это время на землю ненадолго возвращались души предков. Их старались встретить тепло: открывали окна в доме, оставляли на столах традиционные угощения. Поэтому в Фомин понедельник начиналось поминовение усопших.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церковные и религиозные праздники сегодня

Именины и дни ангела 28 апреля

Именины сегодня отмечают: Александр, Анастасий, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Пуд, Савва, Трофим, Феодорит, Фока и другие. Не забудьте поздравить родных и друзей с их личным праздником!

Этот день в истории: что произошло 28 апреля?

Осталось перечислить исторические события на сегодня.

В 1898 году в Москве начала свою работу станция скорой медицинской помощи, что стало важным этапом развития экстренной медицины в России.

В 1948 году норвежец Тур Хейердал начал свое путешествие на плоту «Кон-Тики» по Тихому океану.

В 1969 году в конце второго месяца весны состоялась премьера «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая.

В 2001 году состоялся полет первого космического туриста, американского миллионера Денниса Энтони Тито.

В 2016 году первая ракета стартовала с нового космодрома Восточный.

Вот мы и ответили на вопрос, какой сегодня день. Поздравьте знакомых медиков, уделите внимание вопросам безопасности труда, вспомните героев прошлого или просто съешьте черничный пирог — вариантов, как провести один из последних дней апреля, очень много.

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