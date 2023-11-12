Как в России блокируют VPN: кто принимает решение, какие сервисы закрывают В Минцифры заявили, что блокировкой VPN-сервисов занимается экспертная комиссия

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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объяснили, каким образом в России будет приниматься решение о блокировке тех или иных VPN-сервисов. Что об этом известно?

Что рассказали в Минцифры о блокировке VPN

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев («Новые люди») направил запрос в правительство РФ, где сообщил, что обеспокоен тем, что в России могут заблокировать все VPN-сервисы. По его словам, запрет на использования VPN, с одной стороны, соответствует законодательству, а с другой — «фактически поддерживает санкционное давление на россиян», так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы различной техники.

В Минцифры ответили на запрос Ткачева и пояснили, что решение о блокировке того или иного сервиса VPN будет приниматься экспертной комиссией.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — сообщили в российском ведомстве.

Также в документе говорится, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, если таковое ограничение предусмотрено по закону, расценивается как угроза безопасности.

25 октября директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев в ходе форума «Спектр» рассказал, что с 2021 года в России под блокировку попали 167 вредоносных VPN-сервисов.

Способен ли Роскомнадзор заблокировать все сервисы VPN

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в беседе с NEWS.ru заявил, что российские власти, скорее всего, будут сотрудничать с администраторами магазинов приложений App Store и Google Play, чтобы удалить необходимый продукт из выдачи. По его словам, подобная практика существует во многих странах, но не факт, что данные площадки пойдут навстречу.

«Заблокировать все VPN-сервисы, конечно, невозможно. Как говорится, кто ище, тот найдет. Если их не будет в магазине приложений, они появятся в другом месте — на сторонних ресурсах, форумах, иных площадках. У магазинов зачастую существуют сайты-зеркала, где дублируется контент», — отметил эксперт.

Парфентьев подчеркнул, что скачивание VPN-сервисов из сторонних ресурсов может привести к установке вредоносной программы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Будут ли наказывать за использование VPN

По мнению основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, российские власти сейчас смотрят, как в этом вопросе действовал Китай, который с 2017 года ужесточил законы для VPN-сервисов.

«В Поднебесной с 2017 года на законодательном уровне ужесточили наказание за создание VPN, удалили все VPN-платформы из внутренних магазинов приложений для Android и китайского AppStore. Местных производителей частных виртуальных сетей обязали получить специальную лицензию, которая давала им разрешение существовать на рынке», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

При этом он считает, что наказывать россиян за использование VPN не будут.

Также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что граждан России не будут привлекать к ответственности за использование VPN-сервисов.

«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — говорил сенатор.

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