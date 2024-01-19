«Как с отдыха вернулся»: правозащитник об изменении состояния Ефремова Председатель ОНК Гуров: Ефремов в колонии посвежел, как после отдыха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В колонии актер Михаил Ефремов побелел и посвежел, как будто он вернулся с отдыха, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru председатель Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров. Он добавил, что у артиста, отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом, все хорошо и он ни на что не жалуется.

Скажете тоже «похудел»! Он такой справненький стал, свеженький. У него лицо побелело, посвежело. Он как будто с отдыха вернулся, — сказал Гуров.

По словам председателя ОНК Белгородской области, во время своего визита в ИК-4 правозащитники и представители УФСИН отдельно беседовали с заключенным Ефремовым и он не имел никаких претензий и замечаний.

Как и все осужденные, Ефремов весь день работает на производстве: вшивает молнии в защитные костюмы. В свободное от работы время актер читает книги, взятые в местной библиотеке, и посещает церковь Святого Великомученика Георгия.

Предполагается, что актер может выйти на свободу уже в марте этого года. Суд назначил ему 7,5 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, совершенное в пьяном виде. Почти половину срока Ефремов уже отсидел и по закону весной может подать в суд ходатайство на УДО.

Ранее, по сообщению Telegram-канала SHOT, осужденный Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей.