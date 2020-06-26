Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор создателю «Седьмой студии» режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 129 млн рублей.
Суд признал деятеля культуры виновным и приговорил его к трём годам условно, а также к штрафу в 800 тысяч рублей. Вместе с Серебренниковым по делу также проходили Юрий Итин и Алексей Малобродский, также получившие условные сроки (три и два года соответственно) и штрафы (200 и 300 тыс. рублей соответственно). Кроме того, суд обязал осуждённых возместить ущерб Министерству культуры в размере 129 млн рублей.
Поддержать режиссёра пришли видные деятели культуры, политики, а также просто неравнодушные граждане, которые в определённый момент даже устроили «микро-рейв», как это назвали в соцсетях, на газоне рядом со зданием суда.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Марк Тишман
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дмитрий Быков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Никита Кукушкин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ирина Поверенова (адвокат) и Анатолий Белый
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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