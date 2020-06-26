Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор создателю «Седьмой студии» режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 129 млн рублей.

Суд признал деятеля культуры виновным и приговорил его к трём годам условно, а также к штрафу в 800 тысяч рублей. Вместе с Серебренниковым по делу также проходили Юрий Итин и Алексей Малобродский, также получившие условные сроки (три и два года соответственно) и штрафы (200 и 300 тыс. рублей соответственно). Кроме того, суд обязал осуждённых возместить ущерб Министерству культуры в размере 129 млн рублей.

Поддержать режиссёра пришли видные деятели культуры, политики, а также просто неравнодушные граждане, которые в определённый момент даже устроили «микро-рейв», как это назвали в соцсетях, на газоне рядом со зданием суда.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Марк Тишман

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатерина Варнава

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Толкалина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Илья Азар

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Oxxxymiron (Мирон Фёдоров)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Нестеров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Яцко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Набутов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Добрыгин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рома Зверь (Роман Билык)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Влад Лисовец

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Илья Яшин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Зыгарь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Мишуков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лев Рубинштейн

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никита Кукушкин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина Поверенова (адвокат) и Анатолий Белый

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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