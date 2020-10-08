Роспотребнадзор напомнил, как обеспечить эффективность защитных масок

https://static.news.ru/photo/33c1241e-0937-11eb-b423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение защитной маски эффективно только в сочетании с другими мерами профилактики коронавируса. Недостаточно лишь носить её «для проформы», важно регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности и соблюдать социальную дистанцию, напомнили в Роспотребнадзоре.

При этом маска не может полностью защитить окружающих. Тем не менее при её использовании в воздух попадает меньшее количество вирусных частиц, таким образом опасность инфицирования других людей снижается.

Маски задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, в которых могут быть вирусы — возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём, — сказано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре рекомендовали носить маску людям, которые оказывают медицинскую помощь заболевшим и ухаживают за ними, а также при посещении публичных мест и общественного транспорта.

При этом менять маски необходимо каждые два — три часа. Одноразовые средства защиты не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях их следует поместить в отдельный пакет, герметично закрыть и только после этого выбросить в мусорное ведро.

Ранее, как писал NEWS.ru, терапевт Людмила Лапа рассказала об опасности многоразовых тканевых масок. Россияне зачастую забывают стирать и обрабатывать их, подвергая тем самым своё здоровье ещё большему риску.