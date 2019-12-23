https://static.news.ru/photo/5b698d34-25ea-11ea-b266-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что закон о домашнем насилии разрушает обычаи, традиции и институт семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Это серьёзная проблема. И в России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи. То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком, — приводят слова чеченского лидера в РИА Новости.

Рамзан Кадыров добавил, что женщины после развода часто бросают своих детей, не занимаются их воспитанием. Он также отметил, что республика ведёт большую работу по возвращению таких детей на родину.

Мы этими вопросами занимаемся, нанимаем адвокатов, помогаем деньгами, пытаемся возвращать детей домой. Ни один человек нами не брошен, не отвергнут, — сказал главы Чечни.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Рамзан Кадыров бросил вызов бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об уверенности в своей победе.