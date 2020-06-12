Кадыров вернёт в Чечню живущего в Киргизии уроженца республики

https://static.news.ru/photo/039d69ca-acb5-11ea-bcbd-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил вернуть на родину 82-летнего уроженца республики Данги Битаева, который в настоящее время проживает в доме престарелых в Киргизии. Об этом журналистам сообщил помощник политика Ахмед Дудаев.

История с возвращением пожилого мужчины домой началась с обращения в соцсетях общественного деятеля из Киргизии Ассоль Молдокматовой. Она рассказала, что Битаев мечтает приехать на родину, в Киргизию он попал в 1944 году в период репрессий.

По словам Дудаева, он связался с Молдокматовой по поручению главы республики, ведь у чеченцев не принято оставлять пожилых в домах престарелых. Затем он поговорил с директором дома престарелых и с самим Битаевым. Выяснилось, что у пожилого мужчины есть три брата. Одного из них удалось разыскать. Также власти нашли 66-летнего сына Битаева, проживающего в Чечне. Родственники были шокированы, ведь они ждали возвращения мужчины ещё со времён СССР.

Потом в Чечне началась война, и надежды найти отца не осталось. Родные с нетерпением ждут возвращения Данги домой, спустя многие годы семья воссоединится благодаря Рамзану Кадырову, — приводит РИА Новости слова помощника главы Чечни.

Как ранее писал NEWS.ru, Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах Чечни. Большинство из заведений вовсе будут закрыты для посетителей. Исключение сделано только для тех, которые расположены в самых людных местах.