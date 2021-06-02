Мигрантов обязали сдавать русский язык и историю

https://static.news.ru/photo/2e855c0e-c43a-11eb-98aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ законодательства РФ для трудовых мигрантов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, иностранные рабочие должны уметь изъясняться по-русски на профессиональные и социально-бытовые темы, читать и понимать тексты, которые имеют к ним отношение, а также заполнять анкеты, бланки и писать заявления.

Из истории России мигранты обязаны знать наиболее важные события и факты, основные государственные праздники, название столицы РФ и крупнейших городов.

В сфере законодательства требуется знание основных прав, свобод и обязанностей иностранцев в России, сроков постановки на миграционный учёт и временного пребывания в стране и последствий их несоблюдения.

Все эти знания будут проверяться у иностранных рабочих посредством экзамена.

Ранее сообщалось, что в России введут для мигрантов специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание». Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, однако вынужден остаться из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за коронавируса.