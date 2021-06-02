Мигрантов обязали сдавать русский язык и историю

Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ законодательства РФ для трудовых мигрантов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, иностранные рабочие должны уметь изъясняться по-русски на профессиональные и социально-бытовые темы, читать и понимать тексты, которые имеют к ним отношение, а также заполнять анкеты, бланки и писать заявления.
Из истории России мигранты обязаны знать наиболее важные события и факты, основные государственные праздники, название столицы РФ и крупнейших городов.
В сфере законодательства требуется знание основных прав, свобод и обязанностей иностранцев в России, сроков постановки на миграционный учёт и временного пребывания в стране и последствий их несоблюдения.
Все эти знания будут
Ранее сообщалось, что в России введут для мигрантов специальный правовой режим под названием «Контролируемое пребывание». Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, однако вынужден остаться из-за сложившихся обстоятельств, например, самоизоляции из-за коронавируса.