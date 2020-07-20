Кабмин одобрил введение штрафов за публикации о террористах

https://static.news.ru/photo/59b07624-ca9f-11ea-a9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала поправки в КоАП о введении штрафов за публикацию информации о террористах или террористических группировках без информации о том, что они либо запрещены в РФ, либо ликвидированы.

Документ подготовил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Как следует из содержания пояснительной записки к законопроекту, непосредственный запрет, ответственность за нарушение которого в нём предусматривается, планируется установить в законе Российской Федерации «О средствах массовой информации». Таким образом, принятие законопроекта должно быть взаимоувязано с внесением указанных изменений, — рассказали в комиссии.

В отзыве к законопроекту указано, что ФСБ России ведёт единый федеральный список организаций, которые признаны террористическими. В него входят как иностранные, так и международные организации. Отмечается, что это не указано в законопроекте.

Предлагается также внести изменения в закон «О средствах массовой информации», прописав в нём запрет на распространение информации о террористических организациях без указания информации об их запрете.

Если поправки в КоАП будут приняты, тогда штрафы для граждан составят 2–2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4–5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

В правительстве РФ поддержали законопроект с учётом замечаний, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что кабмин подготовил поправки в КоАП для защиты должников от коллекторов. Он предусматривает усиление ответственности за нарушение законодательства при взыскании просроченной задолженности.