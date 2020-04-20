Кабмин обновил перечень товаров первой необходимости

https://static.news.ru/photo/8cf789ce-82fa-11ea-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство дополнило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Список ранее был утверждён на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В обновлённую версию документа включены пункты, которые предполагают более широкую трактовку. Так, «санитарно-гигиеническая маска» в перечне заменена на «средства индивидуальной защиты» и «средства дезинфицирующие».

Остальная часть списка осталась без изменений. Как и прежде, регионы вправе расширять и дополнять его исходя из текущей ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что интернет-ретейлеры обязались пресекать спекуляции с ценами и делиться с Федеральной антимонопольной службой данными о попытках искусственного завышения стоимости товаров.