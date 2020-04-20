Кабмин обновил перечень товаров первой необходимости

Правительство дополнило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Список ранее был утверждён на фоне распространения коронавирусной инфекции.
В обновлённую версию документа включены пункты, которые предполагают более широкую трактовку. Так, «санитарно-гигиеническая маска» в перечне заменена на «средства индивидуальной защиты» и «средства дезинфицирующие».
Остальная часть списка осталась без изменений. Как и прежде, регионы вправе расширять и дополнять его исходя из текущей ситуации.
Ранее NEWS.ru писал, что интернет-ретейлеры обязались пресекать спекуляции с ценами и делиться с Федеральной антимонопольной службой данными о попытках искусственного завышения стоимости товаров.
Добавьте наши новости в избранные источники