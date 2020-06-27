JIT опубликовала доказательства вины РФ в гибели Boeing на Украине

https://static.news.ru/photo/ebc3c070-b96a-11ea-beba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Объединённая следственная группа (JIT) во время судебного процесса, который сейчас проходит в Гааге, предоставила новые перехваты телефонных разговоров, которые якобы доказывают, что именно Россия сбила малайзийский лайнер рейса MH17 в небе над Донбассом.

На первой прослушке, датированной 17 июля, подчинённый бывшего командующего войсками Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) Леонид Харченко сообщает своему сослуживцу Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), что они «сбили сушку». Имеется в виду истребитель Су.

Дубинский хвалит его и предлагает ему оставить одну роту на прикрытие «Бука» и переместиться к нему. При этом на второй записи Дубинский уже отчитывается перед Гиркиным о том, что истребитель сбил Boeing, а они потом сбили саму «сушку», пишет The Insider.

Гиркин при этом ответил, что не особо им верит. Следственная группа при этом утверждает, что никаких других самолётов над Донбассом в тот день не сбивали. На второй прослушке уже Дубинский отчитывается перед Гиркиным, что, якобы, «сушка» сбила Boeing,

Ранее журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной.

В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе.

Ими оказались Игорь Гиркин, и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Как писал NEWS.ru, ранее Нидерланды подтвердили расследование незакрытия неба в зоне крушения MH17.