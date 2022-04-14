«Известия»: российские потребители подали в суд на Apple

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Основателя знаменитого чёрного рынка в даркнете Hydra Дмитрия Павлова 14 апреля арестовал Мещанский суд Москвы. Его привлекли по ч. 5 статьи 228.1 (незаконный оборот наркотиков). Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Против Павлова также официально выдвинули обвинения в США за организацию так называемой даркнет-площадки Hydra Market, пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова Д. О. меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в карточке дела. Однако информации о том, был ли это...