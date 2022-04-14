18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Общество

«Известия»: российские потребители подали в суд на Apple

02:57, 15 апреля 2022
«Известия»: российские потребители подали в суд на Apple Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск против российского филиала корпорации Apple, истцом которого выступила общественная организация «Общественная потребительская инициатива», пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. Согласно иску, счета и имущество компании просят арестовать, чтобы компенсировать потери потребителей из-за отключения Apple Pay и удаления популярных приложений. В случае удовлетворения иска ущерб компании может составить несколько сотен миллиардов рублей.

«Общественная потребительская инициатива» требует <...> принудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры, — сказано в публикации.

Отмечается, что участие в судебном процессе намерен принять Роспотребнадзор.

Генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун ранее заявил, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции. Он добавил, что сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники. Он отметил, что российским производителям придётся закупать товары в Азии, что будет намного дороже. По словам эксперта, поставки белой глины из Китая обойдутся предприятиям в десять раз дороже.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео