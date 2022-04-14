«Известия»: российские потребители подали в суд на Apple
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:57, 15 апреля 2022
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com
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Пресненский суд Москвы рассмотрит иск против российского филиала корпорации Apple, истцом которого выступила общественная организация «Общественная потребительская инициатива», пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. Согласно иску, счета и имущество компании просят арестовать, чтобы компенсировать потери потребителей из-за отключения Apple Pay и удаления популярных приложений. В случае удовлетворения иска ущерб компании может составить несколько сотен миллиардов рублей.
«Общественная потребительская инициатива» требует <...> принудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры, — сказано в публикации.
Отмечается, что участие в судебном процессе намерен принять Роспотребнадзор.
Генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун ранее заявил, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать на 25–30% из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции. Он добавил, что сейчас есть сложности с поставками ряда материалов, необходимых для изготовления керамики и сантехники. Он отметил, что российским производителям придётся закупать товары в Азии, что будет намного дороже. По словам эксперта, поставки белой глины из Китая обойдутся предприятиям в десять раз дороже.