Оказывается, до 30% кустов на вашей грядке могут быть пустоцветами! Избавьтесь от мужских кустов клубники, и ягоды будут намного крупнее и слаще. Вот как их распознать.

Признаки мужского куста

  • Мощные усы — дает в 3 раза больше побегов, чем женские экземпляры.
  • Мелкие цветы — при раскрытии видно много тычинок, но почти нет пестика.
  • Пустоцветы — цветы опадают, не образуя завязи.

Идеальный женский куст

  • Крупные цветы с выпуклой серединкой (пестиком).
  • Дает мало усов, но много ягод.
  • Листья более темные и гофрированные.

Что делать с «мужчинами»

  1. Выкапывайте в первый год — они забирают 40% питательных веществ.
  2. Оставляйте 1 мужской куст на 10 женских для опыления (если сорт не является самоопыляемым).
  3. Размножайте только от «плодовитых» маточных растений.

Проверьте свою плантацию — возможно, прямо сейчас «агрессоры» лишают вас половины урожая! После чистки грядки ягоды станут крупнее и слаще.

Ранее стало известно, зачем опытные дачники кладут газеты на грядки с клубникой.