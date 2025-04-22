Оказывается, до 30% кустов на вашей грядке могут быть пустоцветами! Избавьтесь от мужских кустов клубники, и ягоды будут намного крупнее и слаще. Вот как их распознать.
Признаки мужского куста
- Мощные усы — дает в 3 раза больше побегов, чем женские экземпляры.
- Мелкие цветы — при раскрытии видно много тычинок, но почти нет пестика.
- Пустоцветы — цветы опадают, не образуя завязи.
Идеальный женский куст
- Крупные цветы с выпуклой серединкой (пестиком).
- Дает мало усов, но много ягод.
- Листья более темные и гофрированные.
Что делать с «мужчинами»
- Выкапывайте в первый год — они забирают 40% питательных веществ.
- Оставляйте 1 мужской куст на 10 женских для опыления (если сорт не является самоопыляемым).
- Размножайте только от «плодовитых» маточных растений.
Проверьте свою плантацию — возможно, прямо сейчас «агрессоры» лишают вас половины урожая! После чистки грядки ягоды станут крупнее и слаще.
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