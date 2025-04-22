Избавьтесь от мужских кустов, и клубника станет крупнее: вот как вычислить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оказывается, до 30% кустов на вашей грядке могут быть пустоцветами! Избавьтесь от мужских кустов клубники, и ягоды будут намного крупнее и слаще. Вот как их распознать.

Признаки мужского куста

Мощные усы — дает в 3 раза больше побегов, чем женские экземпляры.

Мелкие цветы — при раскрытии видно много тычинок, но почти нет пестика.

Пустоцветы — цветы опадают, не образуя завязи.

Идеальный женский куст

Крупные цветы с выпуклой серединкой (пестиком).

Дает мало усов, но много ягод.

Листья более темные и гофрированные.

Что делать с «мужчинами»

Выкапывайте в первый год — они забирают 40% питательных веществ. Оставляйте 1 мужской куст на 10 женских для опыления (если сорт не является самоопыляемым). Размножайте только от «плодовитых» маточных растений.

Проверьте свою плантацию — возможно, прямо сейчас «агрессоры» лишают вас половины урожая! После чистки грядки ягоды станут крупнее и слаще.

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