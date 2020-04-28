Из-за обязательной регистрации в РФ могут подорожать смартфоны

https://static.news.ru/photo/68f8f900-8934-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI), которую могут ввести в России уже в 2021 году, может привести к росту цен на них. Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец считает, что производители таким образом будут компенсировать издержки инициативы, направленной на борьбу с кражами и непрямыми поставками смартфонов.

Поставщики будут закладывать все эти издержки в стоимость устройств, и в конечном итоге электроника подорожает, — сообщил URA.RU Побыванец.

Эксперт усомнился, что регистрация поможет ускорить поиск украденных телефонов. По его словам, уже сейчас правоохранители могут найти устройство по заводскому номеру независимо от того, есть оно в базе или нет.

С регистрацией новых устройств проблем не будет, а вот внесение в базу телефонов, которые купят до вступления инициативы в силу, может занять время, — заявил порталу эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Он также не сомневается, что поставщики повысят стоимость гаджетов, чтобы компенсировать взносы за их регистрацию. А следить за устройствами, привезёнными из-за рубежа самостоятельно, можно будет при помощи операторов.

Как писал NEWS.ru, использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью. Об этом заявил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков. Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя. По словам эксперта, смартфон необходимо постоянно дезинфицировать, лучше всего — салфетками на основе изопропилового спирта. Он не испортит покрытие экрана.