«Площадку» исключат из практической части экзамена на водительские права

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Начиная с 1 апреля 2021 года в силу вступят новые правила практического экзамена на водительские права. Уже в начале года должен быть утверждён новый регламент экзаменов на право управления транспортными средствами.

Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года, — цитирует ТАСС источник в МВД.

Основное новшество касается этапа «площадка» — он будет исключён из экзамена для соискателей на права управления легковыми автомобилями, а также грузовыми автомобилями и автобусами. Эта часть экзамена сохранится для тех, кто будет сдавать на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.

Новые правила уточняют перечень лиц, которые могут находиться в автомобиле при сдаче практического экзамена. Помимо собственно кандидата в водители и инспектора ГИБДД, это могут быть представители автошколы и общественных объединений, а также другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди.

Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен, — поясняют в МВД.

Из экзамена также исключат маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов. Соответственно, будущим водителям не будет необходимости прорабатывать на закрытой площадке определённые виды упражнений.

Другие ожидающиеся изменения были анонсированы ранее. В частности, это система оценки навыков и ошибок. Так, в проекте регламента отмечается 19 грубейших ошибок, совершение даже одной из которых приведёт к досрочному завершению экзамена и отправке кандидата на пересдачу. Кроме того, указываются шесть оснований, при которых кандидат не может быть допущен к экзамену. В их числе лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители.

Отмечается, что результаты экзаменов, как и водительское удостоверение, могут быть аннулированы. Основания для этого предусматриваются правилами.

Несмотря на масштабные изменения, кое-что останется в нынешнем формате: не изменится теоретический экзамен. В рамках теоретической части экзаменуемому предстоит ответить на 20 вопросов в течение 20 минут. Если он допустит две ошибки при ответе на вопросы из разных тематических блоков, то получит возможность в течение 10 минут ответить ещё на 10 вопросов. Более двух ошибок означают пересдачу.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря завершился срок действия истекших водительских прав, продлённый на время пандемии. Теперь за вождение со старыми правами автовладельцев будут штрафовать.

О замене прав ГИБДД напомнила автолюбителям ещё в начале декабря. Права, срок которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, продлили до конца года на время пандемии. Для замены прав водителям было рекомендовано обратиться в подразделения ГИБДД, чтобы успеть заменить водительское удостоверение до конца месяца.