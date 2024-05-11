Ивана Урганта «убрали» с вечера памяти Окуджавы MSK1.RU: Иван Ургант не выступил на вечере памяти Булата Окуджавы в Москве

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Иван Ургант

В Москве прошел концерт памяти барда Булата Окуджавы, на котором должен был выступить шоумен Иван Ургант, пишет MSK1.RU. Однако, по данным издания, программу вечера изменили, а имя телеведущего убрали из списка артистов.

Вдова поэта и прозаика Ольга Окуджава перед началом мероприятия вышла на сцену и извинилась перед зрителями за рокировку. Она отметила, что для нее и организаторов концерта изменения оказались шоком.

Я вышла для того, чтобы принести вам глубочайшие извинения за изменение нашей афиши. Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас, — сказала женщина.

Ольга Окуджава не произносила имени Урганта. Также она не стала объяснять, по каким причинам программу пришлось менять.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что лента «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не получила прокатного удостоверения. Это означает, что фильм не будут показывать на территории России.

Общественный деятель полагает, что фильм не стоит показывать в России, поскольку его режиссером является муж журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Николай Солодников. Бородин также назвал Урганта русофобом и заявил, что продюсером проекта выступил Александр Сокуров. По мнению Бородина, все вышеперечисленные знаменитости «занимают антироссийскую позицию».