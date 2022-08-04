Иван Федяков: «Настоящий кризис ещё не начался» Аналитик Федяков рассказал, что падение экономики может иметь длительный отложенный эффект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис в России ещё не начался по-настоящему и, по аналогии с прошлыми похожими событиями, наибольшего ухудшения экономической ситуации можно ожидать спустя несколько лет. Об этом в интервью NEWS.ru заявил директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в ответ на просьбу прокомментировать текущее падение уровня жизни россиян.

Это пока только начало, кризис еще не начался. Пока на дворе лето и отдых. Не стоит забывать про инерцию системы. Экономика априори очень инерционна. Вспомните ситуацию 1991 года: Советский Союз развалился, а предприятия еще работали в течение нескольких лет. Фактически дефолт 1998 года был отголоском распада прежней экономической системы. То есть, коллапс случился лишь спустя семь лет, — напомнил Федяков.

В то же время он отметил, что падение розничного товарооборота в сегменте продуктов питания составило 2,5–3% в физической массе.

Ассортимент продуктов заметно сужается. Очевидно, что у населения будет меньше денег, чтобы покупать привычные продукты в полном объеме. Даже по официальной статистике, у нас в стране около 2% населения голодают, еще примерно 20% ограничивают себя в питании — им банально не хватает денег на первоочередные нужды, — констатировал эксперт.

Как сообщал NEWS.ru, в Кировской области более 450 учителей оставили свои подписи под петицией президенту РФ Владимиру Путину с требованием решить проблему крайне низких зарплат. В данном регионе за одну ставку педагоги получают немногим больше 11 тысяч рублей. Однако, как рассказали NEWS.ru в межрегиональном профсоюзе «Учитель», мизерные оклады рядовых работников общего образования — это общероссийская проблема.