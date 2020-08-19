IT-эксперт рассказал о телефонных номерах, на которые нельзя перезванивать

https://static.news.ru/photo/afb670ee-e27a-11ea-936b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быстро сброшенный вызов, на который человек не успевает ответить, может быть способом мотивировать потенциальную жертву мошенников перезвонить. Понять, стоит ли это делать, можно, присмотревшись к телефонному номеру, с которого был совершён вызов, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Эксперт считает, что, учитывая высокую активность мошенников в 2020 году, на звонки с неизвестных номеров вообще лучше не отвечать, а если и снимать трубку, то быть осторожным, передаёт «Прайм».

Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты, — посоветовал Куканов.

Перезванивать не стоит на незнакомые номера в целом, но особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 ( это номера для оказания платных услуг). Также проверить принадлежность номера можно с помощью приложений — определителей номеров, база данных которых пополняется за счёт отзывов абонентов.

Мошенники звонят огромному количеству людей, и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный. Кроме мошенников, определители хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков, — резюмировал Куканов.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты Роскачества рассказали, что может помочь избавиться от мошеннических звонков. Заблокировать злоумышленников и сотрудников отдела продаж можно при помощи настроек в смартфоне, сотовых операторов или специальных программ.