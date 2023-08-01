IT-эксперт раскрыл способ, как вернуть украденный телефон IT-эксперт Магомедов посоветовал сбросить пароли в случае пропажи телефона

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В случае пропажи телефона необходимо в настройках безопасности через ноутбук или компьютер войти в учетную запись и сбросить пароли, а после пометить смартфон как украденный, посоветовал заведующий кафедрой Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. В разговоре с «Газета.Ru» IT-эксперт уточнил, что система безопасности также позволяет отправить вору сообщение, текст которого владелец может придумать сам.

В настройках безопасности необходимо пометить ваш смартфон как украденный: интерфейс интуитивно понятен, и это может сделать даже неопытный пользователь. Кстати, система безопасности позволяет владельцу отправить сообщение на свой смартфон, — пояснил Магомедов.

По словам IT-эксперта, необходимо максимально быстро связаться с оператором связи и заблокировать СИМ-карту. Благодаря этому преступник не сможет воспользоваться двухфакторной аутентификацией и получить доступ к информации на телефоне. Оператор также внесет индивидуальный номер устройства в черный список.

Магомедов посоветовал обратить внимание на функции «произвести удаленное стирание» и «включить звуковой сигнал». Первая при выходе с телефона в Сеть сотрет все данные, а благодаря второй смартфон будет издавать громкие и неприятные звуки. В учетной записи следует включить функцию Find my Phone: владелец телефона сможет увидеть его местоположение. С этими данными можно обращаться в полицию.

Аналитик Эльдар Муртазин ранее посоветовал использовать двухфакторную авторизацию, чтобы защитить личные данные. По его словам, при входе в аккаунт используется телефон, на который он зарегистрирован: на него приходит СМС или push-уведомление.