IT-эксперт объяснил, почему блокировка звонков из-за границы — плохая идея IT-эксперт Муртазин: блокировка звонков не поможет в борьбе с мошенниками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Блокировка звонков из-за границы не поможет в борьбе с мошенниками, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Также, по его словам, по умолчанию блокировать звонки из других стран не будут, это нельзя сделать согласно закону о связи.

Пользователям абонента операторов хотят дать возможность заблокировать самостоятельно звонки из-за границы, то есть человек сам будет решать — отказываться ему получать такие звонки или нет. Эта опция не очень эффективна с точки зрения борьбы с мошенниками, это просто одна из дополнительных опций, которые сегодня доступны пользователям, — сказал Муртазин.

По его словам, с помощью данной услуги пытаются расширить количество вариантов, как можно бороться со спамом или мошенниками, но это не панацея. Кроме того, операторы не будут определять, кто именно звонит. Будут просто блокироваться все звонки из-за рубежа, то есть, если абонент подключит такую услугу, разговаривать с родственниками, не проживающими в России, он не сможет, заключил собеседник.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор изучает возможность блокировки зарубежных звонков в стране по умолчанию. В надзорном органе уточнили, что такая работа ведется на фоне многократного роста мошеннических звонков, в том числе с Украины.